СБУ перевіряє інформацію про візит «українських політиків» до анексованого Криму – Тандіт

Служба безпеки України почала перевірку інформації про те, чи є серед учасників делегації до анексованого Криму «українські політики». Про це повідомив радник голови СБУ Юрій Тандіт в ефірі телеканалу «112 Україна».

«Можу лише запевнити, що ми дійсно будемо діяти в рамках закону. Перевіряємо інформацію щодо громадян України. Можу підтвердити те, що ряд самопризначених посадових осіб з Донецька і Луганська дійсно в’їхали в анексований Крим. Очевидно, що їх, у тому числі, і мають на увазі російські політики. Можу підтвердити інформацію, що, за нашими даними, на території анексованого Криму перебувають політики з країн зарубіжжя і Європи», – повідомив Тандіт.

Радник голови СБУ зазначив, що результати перевірки будуть офіційно оприлюднені.

Раніше сьогодні секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов заявив, що Служба безпеки України має проаналізувати інформацію щодо перебування у Криму політиків з європейських та інших країн для запровадження проти них санкцій.

Раніше сьогодні російські ЗМІ з посиланням на заступника голови комітету Держдуми Росії у справах національностей Руслана Бальбека повідомили, що близько 20 осіб, серед яких депутати Європарламенту, а також політики з країн Європейського союзу, СНД і Латинської Америки прибули з триденним візитом в анексований Крим. Бельбек також повідомив, що делегація представлена також «розсудливими українськими політиками».

Росія анексувала український Крим у березні 2014 року. Київ і Захід не визнають цього і вважають півострів й надалі українською територією. Кремль називає анексію «відновленням історичної справедливості».