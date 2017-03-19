Німецькі соціал-демократи обрали Мартіна Шульца кандидатом на посаду канцлера

Лівоцентристська Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) на з’їзді партії в Берліні 19 березня обрала екс-президента Європарламенту Мартіна Шульца кандидатом у канцлери на вересневих виборах у Німеччині.

За кандидатуру 61-річного Шульца також і як голови СДПН віддали свої голоси 100% делегатів з’їзду. Відтак, йому вдалося отримати найкращий результат на виборах очільника партії за всю післявоєнну історію.

Про Шульца як вибір партії на крісло канцлера стало відомо в січні, після того, як її давній голова Зігмар Габріель пішов на посаду міністра закордонних справ Німеччини.

На з’їзді в неділю Мартін Шульц розповів понад 600 партійним делегатам, що зробить «справедливість, повагу і гідність» ключовими у кампанії партії.

Наразі німецькі соціал-демократи складають коаліційний уряд з християнськими демократами Ангели Меркель.