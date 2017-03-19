Усі банки з російським капіталом ведуть переговори про продаж – Рожкова

Всі українські банки з російським капіталом ведуть переговори про продаж, повідомила заступник голови Національного банку України Катерина Рожкова 19 березня в ефірі телеканалу «Інтер».

«Ми абсолютно точно знаємо, що всі банки з державним російським капіталом, які працюють сьогодні в Україні, ведуть переговори про потенційно можливий продаж. І ми, як регулятор банківського ринку, вважаємо, що це найкращий спосіб покинути ринок України, тому що в сьогоднішніх умовах, на жаль, про якийсь подальший розвиток цих банків на території України говорити, звичайно, не можна», – повідомила Рожкова.

За її словами, нині в банках з державним російським капіталом зосереджено близько 21 мільярда гривень вкладів, з яких гарантується Фондом (гарантування вкладів – ред.) 8,5 мільярда гривень.

«Ці банки докапіталізовані, банки мають достатню кількість активів, в тому числі ліквідних активів, для того, щоб виконувати вимоги перед своїми клієнтами… Це цивілізований спосіб продати банк, при цьому цей банк залишиться працювати, він буде точно так само продовжувати кредитувати економіку, обслуговувати клієнтів, але у нього буде інший власник», – додала Рожкова.

16 березня Національний банк України повідомив, що на виконання рішення РНБО пропонує ввести санкції щодо українських банків з російським державним капіталом. Йшлося про обмеження для «Сбербанку», ВТБ, VS банку, БМ Банку та «Промінвестбанку». Завдяки запровадженню санкцій, заявили в НБУ, українські банки з державним російським капіталом не зможуть будь-яким чином виводити за межі країни кошти на материнські компанії в Росії.

7 березня «Сбербанк Росії» повідомив, що «готовий до обслуговування осіб, які звернулися з «паспортами» «ДНР» і «ЛНР», у всіх філіях банку». У відповідь міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков закликав Нацбанк застосувати санкції до цієї фінансової установи. Згодом дочірній банк «Сбербанку Росії» в Україні – ПАТ «Сбербанк» – заявив, що не обслуговує фізичних і юридичних осіб на підставі документів, виданих на непідконтрольних українській владі територіях. Деякі активісти в Україні вимагали заборони діяльності російських банків, зокрема і «Сбербанку».