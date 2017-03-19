Держсекретар США і лідер Китаю заявили про співпрацю, попри розбіжності щодо Пхеньяна

Державний секретар США Рекс Тіллерсон і лідер Китаю Сі Цзіньпін під час зустрічі 19 березня у Пекіні заявили про співпрацю країн, попри розбіжності щодо Північної Кореї та з інших питань.

Тіллерсон і Сі Цзіньпін зустрілися через кілька годин після того, як Пхеньян заявив, що випробував новий потужний ракетний двигун.

Перед цим Тіллерсон в ході свого першого азійського турне в якості держсекретаря США заявив про напруженість у регіоні, що перебуває на «небезпечному рівні».

Пекіну не подобається тиск з боку Вашингтона щодо приборкання ракетної і ядерної програм Північної Кореї, як і плани США розмістити систему ПРО в Південній Кореї. Китай є головним союзником Північної Кореї.

Попри це, Тіллерсон і Сі Цзіньпін пообіцяли прагнути надалі до більш міцних двосторонніх відносин.

Так, Сі Цзіньпін заявив про те, що треба «докладати спільних зусиль для просування співпраці між Китаєм і США», на чому він наголошував і в телефонній розмові з президентом США Дональдом Трампом. Він висловив сподівання, що «відносини будуть рухатися надалі у конструктивному руслі».

Тіллерсон, у свою чергу, заявив про «дуже велике значення від контактів», які вже відбулися між двома лідерами.

«В результаті подальшого діалогу ми зможемо домогтися більшого розуміння, що призведе до зміцнення зв’язків між Китаєм і Сполученими Штатами, а також задасть тон для наших майбутніх відносин», – додав Тіллерсон.

Водночас офіційний представник Держдепартаменту США Марк Тонер зазначив, що бесіда Тіллерсона і Сі Цзіньпіна тривала 30 хвилин.

«Існують можливості для розширення співпраці між Китаєм і Сполученими Штатами, але є і будуть в майбутньому відмінності між цими двома країнами», – прокоментував він.

Зустріч з китайським лідером стала кінцевим пунктом турне Тіллерсона Східною Азією, в ході якого він також відвідав Японію і Південну Корею.