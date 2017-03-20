Суд анексованого Криму починає розгляд по суті справи проти журналіста Миколи Семени

У підконтрольному Кремлю суді Сімферополя сьогодні відбудеться розгляд по суті справи проти українського журналіста Миколи Семени, який співпрацював із проектом Радіо Свобода «Крим.Реалії». Попереднє засідання у справі відбулося наприкінці лютого. Тоді сторона захисту висловила претензії до лінгвістичної експертизи.

Навесні 2016 року в Криму відбулися масові обшуки, в тому числі у незалежних журналістів, яких підозрювали у співпраці з проектом Радіо Свобода «Крим.Реалії». Проти журналіста Миколи Семени російські органи порушили кримінальну справу за підозрою в закликах до «порушення територіальної цілісності Росії». Йому заборонили виїзд із півострова.

Захист Миколи Семени, Міжнародна і Європейська Федерація журналістів, а також офіс представника ОБСЄ з питань свободи слова закликали ФСБ Росії випустити журналіста з Криму на лікування, але позитивної відповіді так і не отримали.

У ФСБ Росії стверджують, що саме Микола Семена написав під псевдонімом матеріал для сайту «Крим.Реалії» під назвою «Блокада ‒ необхідний перший крок до звільнення Криму». Екс-прокурор анексованого Криму, яка і звинуватила Семену, заявила, що проект Радіо Свобода «Крим.Реалії» дав можливість «виправдання актів саботажу і екстремізму». 66-річному журналістові загрожує п’ять років позбавлення волі.

Сам Семена заявляв, що немає жодних доказів того, що він скоїв злочин, тому що «статус Криму не зрозумілий, навіть в рамках Російської Федерації». За його словами, Крим «є спірною територією, яка є предметом жвавої дискусії у всьому світі», і що він має право, «відповідно до міжнародного права і законодавства Росії», брати участь в цій дискусії.

Минулого тижня Європарламент у своїй рекомендаційній резолюції закликав Москву звільнити понад 30 громадян України, зокрема і Миколу Семену, які перебувають у в’язниці або стикаються з іншим обмеженням свободи в Росії, анексованому Криму і на частині сходу України, контрольованої проросійськими сепаратистами.

Також Вашингтон минулого тижня закликав російську владу «відмовитися від помилкових звинувачень проти Семени і звільнити його та всіх інших українців, утримуваних в Росії з політичних причин».

Міністерство закордонних справ України раніше неодноразово висловлювало стурбованість переслідуванням громадян України в анексованому Криму, зокрема журналіста Миколи Семени, і закликало припинити тиск.