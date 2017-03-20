Штаб АТО заявляє про зменшення кількості обстрілів позицій ЗСУ – 50 за минулу добу

У прес-центрі штабу АТО вранці 20 березня повідомили про зменшення за попередню добу кількості обстрілів з боку проросійських сепаратистів на Донбасі в порівнянні з минулою добою. Про це йдеться в повідомленні прес-центру на сторінці у Facebook.

«В районі проведення АТО ситуація стабілізувалась, кількість обстрілів позицій Збройних сил України зменшилась. За добу зафіксовано 50 випадків відкриття вогню. 26 обстрілів (найбільше – ред.) здійснено на маріупольському напрямку», – повідомили у штабі.

Інформації про можливих постраждалих в результаті бойових дій українських військовослужбовців штаб не надає. Водночас напередодні ввечері повідомлялося про двох поранених солдатів.

В угрупованні «ЛНР» у понеділок вранці повідомили, що українські військовослужбовці за минулу добу двічі порушили «режим тиші». Водночас сайти донецьких сепаратистів не надають поки зведених даних про останні години на підконтрольних угрупованню «ДНР» територіях.

Останнім часом у низці місцевостей на лінії зіткнення на Донбасі сталося помітне загострення бойових дій, яке не припинилося й попри чергові домовленості, досягнені у Тристоронній контактній групі. І українські силовики, і сепаратисти заперечують свою вину. Сторони конфлікту звинувачують одна одну у порушеннях і провокаціях.