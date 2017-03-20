Комітет із розвідки Палати представників заслухає директора ФБР про «слід Росії» у виборах в США

Директор ФБР Джеймс Комі має сьогодні виступити на слуханнях в Комітеті з розвідки Палати представників Конгресу США щодо можливого втручання Росії в американську президентську кампанію 2016 року.

Оглядачі також очікують коментарів Комі і щодо тверджень президента Дональда Трампа, що його під час виборчої кампанії прослуховував попередник Барак Обама. Як прогнозують, представники демократів у Конгресі наполягатимуть на чітких відповідях Комі, щоб спростувати претензії Трампа.

Лідери сенатського комітету з розвідки США – як демократи, так і республіканці – раніше заявили, що не бачили жодних ознак будь-якого прослуховування телефонних розмов офісів Трампа.

Очікується також, що участь у слуханнях візьме і директор Агентства національної безпеки США Майкл Роджерс.

Слухання в Комітеті з розвідки Палати представників будуть першим відкритим обговоренням можливого втручання Кремля у виборчий процес в США.

У січні спецслужби США оприлюднили звіт про те, що, за їхніми оцінками, президент Росії Володимир Путін наказав здійснити «кампанію впливу» з метою підірвати довіру до виборчої системи США і дискредитувати суперницю Дональда Трампа Гілларі Клінтон.

Також п’ять різних комітетів Конгресу проводять пов’язані з Росією розслідування.

Президент США Дональд Трамп та представники Кремля називають скандали навколо можливих контактів представників теперішньої американської влади з Москвою «полюванням на відьом».