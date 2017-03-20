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20 Березень 2017, Київ 08:58
Новини | Міжнародні

Комітет із розвідки Палати представників заслухає директора ФБР про «слід Росії» у виборах в США

Директор ФБР Джеймс Комі свідчитиме на перших публічних слуханнях щодо ймовірного російського впливу на вибори

Директор ФБР Джеймс Комі свідчитиме на перших публічних слуханнях щодо ймовірного російського впливу на вибори

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Директор ФБР Джеймс Комі має сьогодні виступити на слуханнях в Комітеті з розвідки Палати представників Конгресу США щодо можливого втручання Росії в американську президентську кампанію 2016 року.

Оглядачі також очікують коментарів Комі і щодо тверджень президента Дональда Трампа, що його під час виборчої кампанії прослуховував попередник Барак Обама. Як прогнозують, представники демократів у Конгресі наполягатимуть на чітких відповідях Комі, щоб спростувати претензії Трампа.

Лідери сенатського комітету з розвідки США – як демократи, так і республіканці – раніше заявили, що не бачили жодних ознак будь-якого прослуховування телефонних розмов офісів Трампа.

Очікується також, що участь у слуханнях візьме і директор Агентства національної безпеки США Майкл Роджерс.

Слухання в Комітеті з розвідки Палати представників будуть першим відкритим обговоренням можливого втручання Кремля у виборчий процес в США.

У січні спецслужби США оприлюднили звіт про те, що, за їхніми оцінками, президент Росії Володимир Путін наказав здійснити «кампанію впливу» з метою підірвати довіру до виборчої системи США і дискредитувати суперницю Дональда Трампа Гілларі Клінтон.

Також п’ять різних комітетів Конгресу проводять пов’язані з Росією розслідування.

Президент США Дональд Трамп та представники Кремля називають скандали навколо можливих контактів представників теперішньої американської влади з Москвою «полюванням на відьом».

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