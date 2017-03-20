Екс-лідер боснійських хорватів Прліч і ще 5 засуджених оскаржують вироки за воєнні злочини

Військовий трибунал Організації Об’єднаних Націй в Гаазі розпочинає у понеділок апеляційне слухання у справі колишнього лідера боснійських хорватів Ядранко Прліча та ще п’ятьох засуджених осіб. Слухання триватиме 7 днів.

Шестеро політичних і військових лідерів боснійських хорватів домагатимуться перегляду або пом’якшення вироків за воєнні злочини під час Боснійської війни в 1990-х роках. Рішення щодо оскарження очікується в листопаді цього року.

Міжнародний кримінальний трибунал у справах колишньої Югославії у 2013 році засудив шістьох боснійських хорватів на терміни від 10 до 25 років ув’язнення за скоєння воєнних злочинів та злочинів проти людяності під час війни 1992-95 років в Боснії і Герцеговині.

Нині 57-річний Прліч був засуджений до 25 років позбавлення волі за звинуваченням у вбивстві і депортації мусульман під час війни. Він свого часу очолював самопроголошену республіку боснійських хорватів. Крім того, апеляції на вироки подали «екс-міністр оборони» боснійських сербів і четверо інших військових чиновників.