Лідери Німеччини і Японії висловились на підтримку вільної торгівлі

Лідери Німеччини і Японії висловили свою рішучу підтримку політиці вільної торгівлі після того, як країни G20 минулого тижня за наполягання США відмовилися від боротьби з протекціонізмом.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель і прем’єр-міністр Сіндзо Абе 19 березня закликали підтримати вільну торгівлю, що може означати поглиблення торговельних контактів між Японією та ЄС.

«Ми хочемо вільних і відкритих ринків», – сказала Ангела Меркель у Ганновері перед відкриттям виставки технологій за участю японських організаторів.

«Коли ми багато сперечаємося про вільну торгівлю, відкриті кордони та демократичні цінності, доброю ознакою є те, що Японія і Німеччина не сперечаються про торгівлю», – долала вона.

Меркель у своєму виступі не згадала прямо слова президента США Дональда Трампа про «Америку понад усе», які він неодноразово використовував і під час виборчої кампанії, критикуючи глобальні торговельні угоди.

Сіндзо Абе, перебуваючи з візитом в Ганновері в рамках європейського турне, заявив, що його країна «хоче бути чемпіоном з підтримки відкритих систем поряд з Німеччиною».

18 березня міністри фінансів країн «Групи двадцяти» провідних економік світу не включили в підсумкову заяву зустрічі в швейцарському Баден-Бадені пункт про захист вільної торгівлі та боротьбу з протекціонізмом. Це сталося після того, як США відмовилися підписати документ, що містив зобов’язання протистояти протекціонізму.