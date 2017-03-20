Ізраїль пригрозив Сирії знищенням її комплексів ППО

Ізраїль попередив Дамаск не використовувати свої системи протиповітряної оборони (ППО) проти бойових літаків після того, як сирійці обстріляли ізраїльські літаки, що атакували конвой можливого постачання зброї ліванському шиїтському угрупованню «Хезболла».

«Наступного разу, коли сирійці використають свої системи ППО проти наших літаків, ми будемо знищувати їх без найменших вагань», – заявив 19 березня міністр оборони Ізраїлю Авігдор Ліберман.

17 березня ізраїльські військові літаки вразили кілька цілей поблизу сирійського міста Пальміра.

Як стверджує ізраїльське командування, його авіація була обстріляна зенітними сирійськими ракетами під час атаки конвою, що, ймовірно, віз зброю бойовикам «Хезболли». Дамаск заявив, що один з літаків був збитий, інший також зазнав удару. Ізраїльські військові інформацію про ураження своїх літаків заперечили, але заявили про виявлення після атаки на конвой «кількох зенітних ракет».

«Щоразу, коли ми виявляємо постачання зброї з Сирії до Лівану, ми будемо діяти, щоб зупинити це. В цьому не буде жодних компромісів», – сказав міністр оборони Ліберман.

Він також додав, що його країна не хоче втручатися у сирійський конфлікт чи провокувати конфронтацію з російськими силами, які підтримують уряд президента Башара аль-Асада.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу після нещодавньої зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним заявив, що Ізраїль координує з Росією свої дії в Сирії, щоб запобігти зіткненням між силами обох держав.

Через шестирічну війну в Сирії, яка почалася виступів влади проти демократично налаштованих протестувальників 15 березня 2011 року, вже забрала життя близько 300 тисяч людей.