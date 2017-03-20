У Рівному з гранатомета обстріляли приміщення патрульної поліції, постраждалих немає

У Рівному сьогодні близько 3-ї години ночі невідомі з гранатомета обстріляли приміщення патрульної поліції на вулиці Степана Бандери, повідомляє прес-служба обласного управління поліції.

«Вибух на території адміністративного приміщення патрульної поліції відбувся у результаті дії пострілу з протитанкового гранатомета. Під час огляду місця події правоохоронці виявили тубус від РПГ-22», – йдеться в повідомленні.

За даними поліції, удар припав на приміщення, переобладнане під тренажерний зал. Під час вибуху там нікого не було.

Поліція розпочала досудове розслідування за статтею про хуліганство, в області запровадили план «Перехоплення» з виявлення зловмисників.