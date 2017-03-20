Росія: на відкритті одного з регіональних штабів опозиціонера Навального облили зеленкою

У російському місті Барнаулі, де в понеділок відкривається штаб Олексія Навального, невідомий чоловік облив опозиційного політика зеленкою. Про це сам Навальний повідомив на сторінці у Twitter.

«Відкривати штаб в Барнаулі я буду в образі з фільму «Маска». Класно. Навіть зуби зелені», – написав Навальний.

Він повідомив, що біля входу в штаб його зустрів чоловік, який простягнув йому руку, коли він хотів її потиснути, нападник плюснув зеленку Навальному в обличчя.

«Я з жахом подумав, що це кислота», – дописав Навальний, заявивши, що після інциденту чоловік заїхав автомобілем на подвір’я адміністрації Алтайського краю.

Відкриття регіональних штабів Олексія Навального, який на початку року оголосив про намір балотуватися на виборах президента, часто супроводжується провокаціями. У Новосибірську Навального спробували закидати яйцями, в Томську співробітникам штабу залили монтажною піною двері квартир і глушники автомобіля. Ще раніше будівельною піною були заблоковані двері штабу Навального в Нижньому Новгороді. В Уфі Навального зустрічали люди з табличками з написом «Агент США» і зображенням опозиціонера на тлі американського прапора.

Вибори президента Росії мають відбутися у 2018 році.