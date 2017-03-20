Росія розпочала бойові навчання десантників в анексованому Криму – Міноборони

У понеділок на полігоні Опук, що на території анексованого Росією Криму, розпочалися командно-штабні навчання десантників, інформує сайт Міноборони Росії.

«На полігоні Опук в Криму почалися великомасштабні командно-штабні навчання ПДВ з бойовою стрільбою», – йдеться в повідомленні.

За даними Міністерства оборони, три три з’єднання повітряно-десантних військ частково перекинули з материкової Росії до Криму зі штатним озброєнням і технікою.

Усього в навчаннях на полігоні Опук беруть участь понад 2,5 тисячі десантників і близько 600 одиниць бойової техніки, додали в російському Міноборони.

На початку березня Росія оголосила «навчальну тривогу» у військових частинах анексованого Криму для перевірки бойової готовності.

Після анексії Криму та початку конфлікту на сході України в 2014 році Росія провела низку раптових армійських перевірок і військових навчань. Країни Заходу неодноразово висловлювали занепокоєння з цього приводу.