ФСБ Росії затримала на адмінкордоні з Кримом двох українців – ЗМІ

Співробітники прикордонного управління ФСБ Росії затримали на пунктах пропуску до анексованого Криму двох громадян України, повідомляє російська агенція «РИА Новости» з посиланням на прес-службу відомства. Повідомляється, що українців затримали на пунктах пропуску Джанкой і Армянськ.

«Співробітником прикордонного контролю виявлено громадянина України 1991 року народження. При перевірці документів іноземця контролеру стало відомо, що 26-річний чоловік оголошений у федеральний розшук за ініціативою органів внутрішніх справ міста Севастополь», – йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, чоловік буцімто підозрюється у викраденні золотого ланцюжка, який він зірвав з жінки у Криму, а потім виїхав на територію материкової України.

Також йдеться про те, що на пункті пропуску Армянськ ФСБ Росії затримало громадянку України, яка перебуває у «федеральному розшуку» через «фальсифікацію доказів», які вона буцімто надала органам ФМС для отримання російського громадянства.

За даними російської сторони, чоловіка і жінку затримано, їм обрано запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд. Тривають слідчі дії.

Українська сторона наразі не коментувала факту затримання українських громадян.

Після анексії Росією Криму в 2014 році між материковою Україною і півостровом пролягла формально адміністративний, але фактично – справжній кордон.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели ряд економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».