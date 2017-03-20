Прем’єр Японії може відвідати Росію в квітні – японський міністр

Прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе в квітні відвідає Росію, «якщо дозволять обставини», заявив міністр закордонних справ Японії Фуміо Кісіда по завершенні японсько-російських переговорів у Токіо.

У переговорах 20 березня – перших у подібному форматі з листопада 2013 року – взяли участь міністри закордонних справ і оборони двох країн. Кілька років подібні зустрічі не проводилися через анексію Росією Криму і бойових дій на сході України. Японія підтримала санкції проти Росії.

У кінці минулого року президент Росії Володимир Путін відвідав Токіо з візитом.

На нинішній зустрічі японська сторона, як повідомляється, передала свої пропозиції про спільну господарську діяльність на спірній території південних Курил. Про таку діяльність домовилися раніше лідери країн.

Росія каже, що чотири острови Південних Курил – Кунашир, Ітуруп, Шикотан та Хабомаї – є її невід’ємною частиною, Японія заявляє, що це її окуповані Північні території.

Також обговорювалося питання про ракетно-ядерної програми Північної Кореї.