Україна опустилася в рейтингу ООН щасливих країн

Україна зайняла 132 місце в рейтингу щасливих країн, підготовленому ООН, втративши дев’ять позицій порівняно з минулорічним рейтингом.

Всього в рейтингу World Happiness Report-2017 аналізували ситуацію в 155 країнах. Минулого року Україна була на 123 місці, рік до того – на 111-му, а перед тим, у 2013 році – на 87-му.

Україна в цьогорічному рейтингу опинилася по сусідству з Ганою (131-е місце) і Угандою (133-є місце).

До першої десятки рейтингу найщасливіших країн увійшли: Норвегія, Данія, Ісландія, Швейцарія, Фінляндія, Нідерланди, Канада, Нова Зеландія, Австралія і Швеція.

На останніх місцях опинилися Того, Руанда, Сирія, Танзанія, Бурунді і Центральноафриканська республіка.

Росія піднялася на сім позицій у рейтингу і займає 49 сходинку. Білорусь – на 67 позиції, Грузія – на 125-ій.

Країни оцінювали, виходячи з таких показників, як ВВП на душу населення, тривалість життя, можливість розраховувати на когось у тяжкий час, сприйняття рівня корупції, поширеність щедрості й наявність свободи в життєвому виборі.

Вперше рейтинг щастя був складений у 2012 році, у 2014 він не укладався. Мета дослідження – вплинути на державну політику країн, які увійшли до списку.

20 березня у світі відзначають Міжнародний день щастя.