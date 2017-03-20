Порошенко: воєнна загроза нависає на всій лінії кордону з Росією

Загроза воєнної агресії з боку Росії зберігається на всій протяжності українсько-російського кордону, заявляє президент України Петро Порошенко.

Як заявив голова держави під час засідання Ради регіонального розвитку в Києві 20 березня, через це Україна була змушена набагато підвищити витрати на оборону.

«Правильна відповідь на цей виклик лише одна: якщо на початок 2014 року витрати на оборону становили 1% ВВП, то в 2016 році нашими спільними зусиллями ми довели ці витрати до 3,2%, і не виключено, що цю частину доведеться збільшити ще. Якщо ж врахувати загальні витрати на оборону та безпеку, на цей сектор, то вони вже нині перевищують 5% валового внутрішнього продукту», – сказав Порошенко.

Збройний конфлікт на сході України почався навесні 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати російські «добровольці». За даними ООН, станом на лютий 2017 року на Донбасі від початку конфлікту загинули понад 9,9 тисячі людей.