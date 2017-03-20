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20 Березень 2017, Київ 13:27
Новини | Політика

Порошенко: воєнна загроза нависає на всій лінії кордону з Росією

Як заявив президент Петро Порошенко, через це Україна була змушена набагато підвищити витрати на оборону

Як заявив президент Петро Порошенко, через це Україна була змушена набагато підвищити витрати на оборону

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Загроза воєнної агресії з боку Росії зберігається на всій протяжності українсько-російського кордону, заявляє президент України Петро Порошенко.

Як заявив голова держави під час засідання Ради регіонального розвитку в Києві 20 березня, через це Україна була змушена набагато підвищити витрати на оборону.

«Правильна відповідь на цей виклик лише одна: якщо на початок 2014 року витрати на оборону становили 1% ВВП, то в 2016 році нашими спільними зусиллями ми довели ці витрати до 3,2%, і не виключено, що цю частину доведеться збільшити ще. Якщо ж врахувати загальні витрати на оборону та безпеку, на цей сектор, то вони вже нині перевищують 5% валового внутрішнього продукту», – сказав Порошенко.

Збройний конфлікт на сході України почався навесні 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати російські «добровольці». За даними ООН, станом на лютий 2017 року на Донбасі від початку конфлікту загинули понад 9,9 тисячі людей.

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