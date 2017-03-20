Могеріні закликали почати серйозно сприймати дезінформаційну загрозу Росії

Верховного представника ЄС із закордонних справ Федеріку Могеріні закликають почати серйозно сприймати дезінформаційну загрозу з боку Росії. Експерти з безпеки Європи за координації чеського аналітичного центру «Європейські цінності» написали відкритого листа до Могеріні.

«Агресивні дії Кремля є безпрецедентними для сучасної епохи. Вторгнення в сусідні країни, масові обстріли і вбивства цивільних осіб, а також перша анексія чужої території із застосуванням сили в Європі з часів Другої світової війни, постійні порушення меж інших держав, викрадення іноземних громадян, утиски іноземних дипломатів чи масові кібернапади – це все є інструментарієм режиму Росії. Всі ці інциденти супроводжуються масивною, наполегливою, постійною, брутальною, агресивною кампанією дезінформації», – йдеться в листі.

Водночас, за словами підписантів, реакція ЄС є «безвідповідально слабкою».

«Попри серйозність цієї загрози, верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні останні два роки намагається уникнути визнання Росії головним творцем ворожої дезінформації. Ми як експерти з безпеки Європи бачили, як вона постійно намагалася умиротворити російську агресію», – йдеться в листі.

Експерти наголошують, що «єдина справжня відповідь ЄС на цю загрозу» – аналітична pобоча група зі стратегічних комунікацій East Stratcom, створена верховним представником ЄС Федерікою Могеріні в 2015 році у відповідь на запит глав держав усіх 28 країн-членів ЄС «здійснювати протидію кампанії дезінформації з боку Росії», є «абсурдно недоукоплектованою» і «не має бюджету».

«Правильним було б потроїти можливості аналітичної pобочої групи зі стратегічних комунікацій East Stratcom і дати їй мільйонний бюджет, щоб вона могла приступити до виконання свого мандата», – заявляють експерти.

За їхніми словами, якщо Федеріка Могеріні і далі «нічого не робитиме... вороги демократії продовжать вигравати і завдані збитки можуть бути невідшкодовними».

Упродовж цього року низка країн ЄС звинуватили Росію у кібератаках. Наприклад, у Франції генеральний секретар партії «En Marche!» Рішар Ферран заявив, що кандидат цієї партії на виборах президента Емманюель Макрон є мішенню російських ЗМІ та інтернет-атак. Звинувачення на адресу Росії лунали і з боку Німеччини, Чехії і Норвегії.

У Кремлі ці звинувачення відкидають, як заперечували і звинувачення з боку США про використання Москвою кібернападів та інших методів для втручання в американські вибори 2016 року.