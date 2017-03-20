Доступність посилання

logo-print
пошук за словом...
20 Березень 2017, Київ 14:59
Новини | Події

Від початку конфлікту на Донбасі загинули 2629 українських військових – Міноборони

За даними Міноборони, ще 9453 військових були поранені

За даними Міноборони, ще 9453 військових були поранені

Дивитись коментарі

Від початку конфлікту на сході України загинули 2 629 українських військових, поранені – понад 9,4 тисячі, повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко.

«З початку АТО до сьогоднішнього дня внаслідок бойових дій загинуло 2629 воїнів. Із них 2220 осіб – це військовослужбовці ЗСУ. Інші загиблі воїни – із лав Нацгвардії, МВС, Держприкордонслужби, СБУ, ДСНС, тощо. Також з початку АТО до сьогоднішнього дня внаслідок бойових дій дістали поранення 9453 воїнів. З них 7674 особи – це військовослужбовці ЗСУ», – сказав Лисенко.

Збройний конфлікт на сході України почався навесні 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати російські «добровольці». За даними ООН, станом на лютий 2017 року на Донбасі від початку конфлікту загинули понад 9,9 тисячі людей.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

УСІ НОВИНИ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG