Від початку конфлікту на Донбасі загинули 2629 українських військових – Міноборони

Від початку конфлікту на сході України загинули 2 629 українських військових, поранені – понад 9,4 тисячі, повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко.

«З початку АТО до сьогоднішнього дня внаслідок бойових дій загинуло 2629 воїнів. Із них 2220 осіб – це військовослужбовці ЗСУ. Інші загиблі воїни – із лав Нацгвардії, МВС, Держприкордонслужби, СБУ, ДСНС, тощо. Також з початку АТО до сьогоднішнього дня внаслідок бойових дій дістали поранення 9453 воїнів. З них 7674 особи – це військовослужбовці ЗСУ», – сказав Лисенко.

Збройний конфлікт на сході України почався навесні 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати російські «добровольці». За даними ООН, станом на лютий 2017 року на Донбасі від початку конфлікту загинули понад 9,9 тисячі людей.