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20 Березень 2017, Київ 14:59
Новини | Політика

Прокуратура почала розслідувати напад на голову Вищої ради правосуддя

Голова Вищої ради правосуддя Ігор Бенедисюк

Голова Вищої ради правосуддя Ігор Бенедисюк

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Військова прокуратура проводить досудове розслідування за фактом нападу на голову Вищої ради правосуддя Ігоря Бенедисюка, повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України.

«Слідством на цей час установлено, що 17 березня у вечірній час представниками громадського руху «Традиція і порядок», колишнього батальйону патрульної служби міліції особливого призначення «Гарпун», а також неповнолітніми особами здійснено напад на голову Вищої ради правосуддя Ігоря Бенедисюка і його дружину. Під час цього нападу 13 агресивно налаштованих осіб у «балаклавах» перешкоджали руху автомобіля Бенедисюка, вигукували погрози щодо нанесення йому тілесних ушкоджень через його професійну діяльність, а також наносили удари невстановленими предметами по автомобілю», – йдеться в повідомленні.

За даними прокуратури, після того, як Бенедисюк викликав поліції, особи в «балаклавах» почали виявляти «ще більшу агресію», тому суддя здійснив постріл у повітря.

Серед версій, які перевіряють у прокуратурі – перешкоджання професійній діяльності Бенедисюка.

«Група осіб у складі 13 чоловік слідством встановлена. Відповідно до вимог кримінального процесуального законодавства вони викликані повістками до слідчого військової прокуратури Київського гарнізону, призначені і проводяться експертизи, слідчі експерименти, допитуються свідки, здійснюється огляд відеокамер, що знаходились в районі місця події», – йдеться в повідомленні.

Голова Вищої ради правосуддя раніше заявив, що пов’язує напад своєю професійною діяльністю і діяльністю очолюваної ним структури.

Один з учасників конфлікту Євген Карась заявив, що Бенедисюк намагався наїхати автомобілем на активістів молодіжного руху «Традиція і порядок», які звинуватили його у корупції.

Президент України Петро Порошенко 20 березня назвав напад на голову Вищої ради правосуддя Ігоря Бенедисюка спробою зірвати судову реформу і закликав правоохоронців швидко й об’єктивно розслідувати інцидент.

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