СБУ заборонила на 5 років в’їзд в Україну політикам з Сербії та Чехії, які їздили до Криму

Служба безпеки України ухвалила рішення про заборону в’їзду в Україну терміном на п’ять років чотирьом громадянам Сербії і одному громадянину Чехії, які прибули до анексованого Криму на запрошення підконтрольної Кремлю влади півострова. Про це 20 березня повідомила прес-секретар Служби безпеки України Олена Гітлянська.

«Служба безпеки України перевірила інформацію про перебування в Криму політиків з європейських та інших країн, які прибули на запрошення окупаційної влади «святкувати» третю річницю псевдреферендуму. З’ясувалося, що на території АР Крим незаконно перебувають четверо громадян Сербії і один громадянин Чехії. СБУ ухвалила рішення про заборону їм в’їзду в Україну терміном на п’ять років», – повідомила на своїй сторінці в Facebook речниця СБУ Олена Гітлянська.

Вона додала, що «інформація про громадян України в цій делегації на даний час не підтвердилася».

Раніше про приїзд до Криму групи зарубіжних і українських політиків повідомляли російські ЗМІ.

Секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олександр Турчинов заявив про необхідність введення санкцій щодо членів групи зарубіжних і українських політиків, закликавши Службу безпеки України проаналізувати інформацію про перебування в Криму політиків з європейських та інших країн, а також «українських громадян» та надати їхні прізвища.

У Міністерстві закордонних справ України раніше заявляли, що поїздки зарубіжних політиків до Криму не мають статусу офіційних. Українське зовнішньополітичне відомство опублікувало звернення, в якому застерегло іноземних громадян і осіб без громадянства від незаконних поїздок в Крим.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».