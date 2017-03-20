П’ять українських військових, цивільна жінка поранені на Донбасі минулої доби – Міноборони

П’ять українських військовослужбовців і цивільна жінка поранені у зоні збройного конфлікту на сході України за минулу добу, повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко.

Він не уточнив, де саме були поранені військові, але додав, що обстріли впродовж минулої доби велися на Донецькому, Луганському і Маріупольському напрямках.

68-річна цивільна жінка була поранена в Авдіївці, коли бойовики влучили в її будинок, повідомив Лисенко. У неї – осколкове поранення передпліччя та опіки. Жінку доправили до лікарні, її будинок майже повністю знищений, заявили в Міноборони.

В угрупованні «ДНР» звинуватили українських військових в обстрілах своїх позицій, зокрема у Ясинуватій, на околицях Донецька. Про постраждалих сепаратисти не повідомляють.

В угрупованні «ЛНР» також звинуватили українських військових в обстрілах, проте не уточнили, де саме вони велися.

Останнім часом у низці місцевостей на лінії зіткнення на Донбасі сталося помітне загострення бойових дій, яке не припинилося й попри чергові домовленості, досягнені у Тристоронній контактній групі. І українські силовики, і сепаратисти заперечують свою вину. Сторони конфлікту звинувачують одна одну у порушеннях і провокаціях.