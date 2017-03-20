Поліція розслідує обставини стрілянини біля Києва в пансіонаті, де живуть переселенці

Поліція Києва відрила кримінальне провадження за фактом стрілянини в пансіонаті «Джерело» біля Києва.Про це Радіо Свобода повідомила речниця поліції Оксана Блищик.

«Маємо кримінальне провадження, розпочате за фактом хуліганства. Проводимо всі необхідні слідчі дії для того, щоб з’ясувати всі обставини конфлікту і його учасників», – сказала вона.

За її даними, попередньо з’ясовано, що конфлікт виник між представниками одного з співвласників пансіонату і людьми, які там проживають.

«Під час конфлікту був зроблений один постріл. Ми вже встановили, кому належить зброя. Вона зареєстрована у встановленому законом порядку», – додала Блищик.

Як повідомила Радіо Свобода переселенка, яка проживає в пансіонаті, вранці за наказом власника комендант привів натовп «тітушок», які побили шибки у вікнах і розбили електрощитову.

«Їх розігнали айдаровці, які проживають з нами в будівлі. Вони стріляли в повітря. Приїхала поліція», – сказала вона.

У пансіонат «Джерело» в районі Пуща-Водиця біля Києва переселенців поселили ще у 2014 році. За даними волонтерів, загалом у «Джерелі» проживають 183 вимушених переселенця.