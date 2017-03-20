Міноборони: 1 військовий загинув, 8 поранені через обстріл позицій біля Водяного

Один український військовослужбовець загинув, восьмеро поранені внаслідок обстрілу підтримуваними Росією бойовиками позицій українських сил під Водяним на Маріупольському напрямку 20 березня, повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

За його словами, це попередні дані.

«Сьогодні російсько-окупаційні війська в черговий раз порушили Мінські домовленості і намагаються зробити все можливе, аби зірвати процес відведення важкого озброєння. Зокрема, на Маріупольському напрямку впродовж дня в районі населеного пункту Водяне ворог застосував проти наших військовослужбовців реактивні системи залпового вогню БМ-21 «Град». Окрім того били з артилерії калібром 122 і 152 мм. Також російсько-окупаційні війська під час сьогоднішнього цього обстрілу застосували міномети калібром 82 і 120 мм. Уся ця зброя заборонена мінськими домовленостями і мала б бути вже давним давно відведена від лінії розмежування. Власне, як це зроблене нашими військовослужбовцями», – сказав Мотузяник Радіо Свобода.

В угрупованні «ДНР» на своїх сайтах заявили, що українські силовики 20 березня «зробили спробу прориву позицій сил «ДНР» на південній ділянці фронту» поблизу Пікуз (колишнє Комінтернове). За повідомленням, внаслідок сутички були поранені троє бойовиків.

Останнім часом у низці місцевостей на лінії зіткнення на Донбасі сталося помітне загострення бойових дій, яке не припинилося й попри чергові домовленості, досягнені у Тристоронній контактній групі. І українські силовики, і сепаратисти заперечують свою вину. Сторони конфлікту звинувачують одна одну у порушеннях і провокаціях.