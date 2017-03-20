Дніпропетровщина: поліція відкрила провадження через несанкціоноване скидання сміття зі Львова

На Дніпропетровщині в Криничанському районі поліція виявила факт несанкціонованого скидання сміття зі Львова на сміттєзвалищі райцентру. Інформацію про це Радіо Свобода в понеділок підтвердили в обласному управлінні поліції.

За даними поліції, за цим фактом відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 239 Кримінального кодексу – забруднення землі.

Як поінформували в поліції, сміття привезли двома автівками з причепом, на момент прибуття поліції водії вже встигли вивантажити частину сміття, склавши необхідні документи – акти про порушення санітарних норм, водіїв відпустили.

За даними Криничанської райдержадміністрації, немає домовленостей з львівськими перевізниками на зберігання чи утилізацію їхнього сміття. За попередніми даними, автівки з відходами рухались зі Львова до Кривого Рогу.

Львівські фури з вересня 2016 року затримують на Дніпропетровщині. У кожному випадку санепідемслужба складає акти про порушення санітарних норм, а поліція супроводжуєфури за межі області.

2016 року на Дніпропетровщині відбулась низка акцій протесту місцевих жителів проти звезення до області твердих побутових відходів зі Львова.

12 вересня 2016 року невдоволені жителі околиці Дніпра – Діївки – перекрили трасу на Кривий Ріг, протестуючи проти використання сміттєзвалища поблизу їхнього мікрорайону для утилізації побутових відходів зі Львова.

Схожа ситуація склалась і в Синельникові Дніпропетровської області. Пізніше фури зі сміттям зі Львова фіксували у Царичанському районі.