Процедура Brexit офіційно почнеться 29 березня – уряд Британії

Британський уряд має намір офіційно почати процес виходу Великої Британії з Європейського союзу 29 березня.

У цей день британський прем’єр-міністр Тереза Мей направить лист керівництву ЄС, в якому повідомить про намір Британії скористатися статтею 50 Лісабонського договору про вихід з Євросоюзу.

Як заявив 20 березня прес-секретар Терези Мей, прем’єр вже повідомила очільникові Європейської ради Дональдові Туску про намір направити офіційний лист.

Раніше британський парламент ухвалив спеціальний закон, що дозволяє урядові почати процедуру Brexit.

Після офіційного повідомлення про початок процесу виходу у Великої Британії та ЄС буде два роки на узгодження умов виходу. Очікується, що лідери країн ЄС узгодять свої переговорні позиції до початку травня, після чого спеціальний представник Євросоюзу Мішель Барньє почне переговори з Лондоном.