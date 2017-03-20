Порошенко очікує, що новий Верховний суд запрацює вже у травні-червні

Президент України Петро Порошенко очікує, що новий Верховний суд України запрацює вже у травні-червні цього року.

«Очікую, що новий Верховний Суд запрацює вже у травні-червні. Мусимо за ці весняні місяці проголосувати нове процесуальне законодавство, яке забезпечить перехід судової системи з чотириланкової до триланкової, чим завершимо процес виконання рекомендацій Ради Європи з цього питання», – сказав він під час виступу на п’ятому засіданні Ради регіонального розвитку.

Порошенко впевнений, що новий Верховний суд буде створений на засадах відкритості і конкурентності.

«Наголошую, що зараз триває безпрецедентний конкурс із залученням громадськості, за результатами якого буде створений новий Верховний суд на засадах відкритості і конкурентності. В ньому беруть участь ічинні судді, і кандидати з-поза судової системи, адвокати, науковці», – сказав він.

Вищою кваліфікаційною комісією України оголошено конкурс на 120 посад із 200 до нового Верховного суду. Більшість претендентів, допущених Вищою кваліфікаційною комісією до конкурсу, – чинні судді з різних судів України.

Як повідомляли раніше журналісти програми «Схеми», спільного проекту Радіо Свобода та каналу «UA:Перший», результати тестів 8 кандидатів до Верховного Суду опублікували пізніше за інші, їх не продемонстрували одразу після завершення тестування на екрані перед журналістами та спостерігачами, як цього вимагає процедура. Утім, згодом, увечері того ж дня – вони з’явилися на сайті Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Громадська рада доброчесності після закінчення 2 етапу конкурсу до Верховного суду заявила, що окремі конкурсанти брали безпосередню участь у вирішенні справ, які були в основі практичних завдань. Водночас ВККС не вважає це порушенням.