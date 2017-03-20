ГПУ: суд надав дозвіл на заочне розслідування щодо Губарєва

Шевченківський районний суд Києва надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування щодо лідера «Народного ополчення Донбасу» та так званого «Народного губернатора Донеччини» Павла Губарєва.

Як повідомляє прес-служба Генпрокуратури, Губарєв, перебуваючи у Донецьку, впродовж лютого – березня 2014 року з метою повалення конституційного ладу та зміни меж території України вступив у «злочинну змову з іншими особами, спільно з якими у ході масових заворушень здійснив захоплення приміщень органів держвлади».

У Генпрокуратурі зазначають, що такі дії паралізували роботу органів влади, що унеможливило відновлення законності та зумовили створення на території Донецької області угруповання «ДНР», яке визнане в Україні терористичним.

Губарєва підозрюють в зазіханні на територіальну цілісність і незалежність України, організації масових заворушень і причетності до діяльності терористичних організацій. СБУ оголосила Губарєва в розшук.

У березні 2014 року Губарєв проголосив себе «народним губернатором», коли сепаратисти у Донецьку захопили будівлю обласної адміністрації.

Конфлікт на частині Донбасу триває від квітня 2014 року. Відтоді бойовики угруповання «ДНР» контролюють частину Донецької області, зокрема місто Донецьк.