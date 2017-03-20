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20 Березень 2017, Київ 16:29
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ГПУ: суд надав дозвіл на заочне розслідування щодо Губарєва

Павло Губарєв під час прес-конференції в Донецьку, 9 липня 2014 року

Павло Губарєв під час прес-конференції в Донецьку, 9 липня 2014 року

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Шевченківський районний суд Києва надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування щодо лідера «Народного ополчення Донбасу» та так званого «Народного губернатора Донеччини» Павла Губарєва.

Як повідомляє прес-служба Генпрокуратури, Губарєв, перебуваючи у Донецьку, впродовж лютого – березня 2014 року з метою повалення конституційного ладу та зміни меж території України вступив у «злочинну змову з іншими особами, спільно з якими у ході масових заворушень здійснив захоплення приміщень органів держвлади».

У Генпрокуратурі зазначають, що такі дії паралізували роботу органів влади, що унеможливило відновлення законності та зумовили створення на території Донецької області угруповання «ДНР», яке визнане в Україні терористичним.

Губарєва підозрюють в зазіханні на територіальну цілісність і незалежність України, організації масових заворушень і причетності до діяльності терористичних організацій. СБУ оголосила Губарєва в розшук.

У березні 2014 року Губарєв проголосив себе «народним губернатором», коли сепаратисти у Донецьку захопили будівлю обласної адміністрації.

Конфлікт на частині Донбасу триває від квітня 2014 року. Відтоді бойовики угруповання «ДНР» контролюють частину Донецької області, зокрема місто Донецьк.

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