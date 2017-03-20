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20 Березень 2017, Київ 18:01
Новини | Події

Порошенко: податкову поліцію потрібно ліквідувати

Петро Порошенко

Петро Порошенко

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Президент України Петро Порошенко виступає за ліквідацію податкової поліції та створення Служби фінансових розслідувань.

Порошенко заявив про домовленість до засідання Національної ради реформ за участі уряду, депутатів, експертів і громадськості, доопрацювати і розробити законопроект, який буде поданий до Верховної Ради як невідкладний.

Він зазначив, що це потрібно зробити, щоб «вже в короткий термін запрацювала нова Служба фінансових розслідувань як принципово новий, інтелектуально-аналітичнийорган».

Під час голосування за державний бюджет на 2017 рік народні депутати помилково підтримали норму про ліквідацію податкової міліції та вилучення відповідного розділу Податкового кодексу з 1 січня. Водночас у Державній фіскальній службі заявили, що податкова міліція працюватиме доти, поки не створять новий орган, який її замінить. У лютому Верховна Рада відмовилася відновити роботу податкової міліції.

В уряді неодноразово заявляли про намір ліквідувати податкову міліцію та створити новий орган – службу фінансових розслідувань, яка, на відміну від міліції, буде органом аналітичним та сервісним.

У серпні 2014 року уряд вніс до Верховної Ради законопроект, що передбачав створення служби фінансових розслідувань для запобігання й боротьби з економічними злочинами – «центрального органу виконавчої влади у сфері охорони економічної безпеки держави», – проте у листопаді 2014 року цей законопроект був відкликаний.

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