Порошенко: податкову поліцію потрібно ліквідувати

Президент України Петро Порошенко виступає за ліквідацію податкової поліції та створення Служби фінансових розслідувань.

Порошенко заявив про домовленість до засідання Національної ради реформ за участі уряду, депутатів, експертів і громадськості, доопрацювати і розробити законопроект, який буде поданий до Верховної Ради як невідкладний.

Він зазначив, що це потрібно зробити, щоб «вже в короткий термін запрацювала нова Служба фінансових розслідувань як принципово новий, інтелектуально-аналітичнийорган».

Під час голосування за державний бюджет на 2017 рік народні депутати помилково підтримали норму про ліквідацію податкової міліції та вилучення відповідного розділу Податкового кодексу з 1 січня. Водночас у Державній фіскальній службі заявили, що податкова міліція працюватиме доти, поки не створять новий орган, який її замінить. У лютому Верховна Рада відмовилася відновити роботу податкової міліції.

В уряді неодноразово заявляли про намір ліквідувати податкову міліцію та створити новий орган – службу фінансових розслідувань, яка, на відміну від міліції, буде органом аналітичним та сервісним.

У серпні 2014 року уряд вніс до Верховної Ради законопроект, що передбачав створення служби фінансових розслідувань для запобігання й боротьби з економічними злочинами – «центрального органу виконавчої влади у сфері охорони економічної безпеки держави», – проте у листопаді 2014 року цей законопроект був відкликаний.