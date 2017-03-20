У Конгресі США почалися слухання щодо можливого втручання Росії у вибори (трансляція)

У комітеті з розвідки Палати представників Конгресу США 20 березня почалися перші публічні слухання з питання про можливе втручання Росії в минулорічні президентські вибори в Сполучених Штатах.

У ході слухань у конгресменів вперше з’явиться можливість поставити прямі питання директору Федерального бюро розслідувань Джеймсу Комі і голові Агентства національної безпеки Майку Роджерсу.

Члени Конгресу, в першу чергу демократи, раніше неодноразово висловлювали розчарування в зв'язку з тим, що спецслужби, на їхню думку, недостатньо інформували їх про хід розслідування.

Комі і Роджерс навряд чи зможуть обговорювати на відкритих слуханнях якісь подробиці, враховуючи секретний характер багатьох матеріалів, пов'язаних з розслідуванням. Однак, як очікується, вони дадуть відповідь на питання про те, чи є свідчення про контакти колишніх співробітників штабу Дональда Трампа або представників його адміністрації з Росією.

Також, як очікується, Джеймс Комі відповість на питання, чи існують свідчення про прослуховування штаб-квартири Трампа з боку державних органів, в якому нинішній президент звинуватив свого попередника Барака Обаму.