Штаб: через обстріли біля Водяного загинули 2 військових, 7 поранені

У штабі АТО уточнюють, що внаслідок обстрілів на маріупольському напрямку біля населеного пункту Водяне загинули двоє військовослужбовців, ще 7 отримали поранення.

Як повідомляють у прес-центрі штабу, підтримувані Росією бойовики застосували реактивні системи залпового вогню «Гради», артилерію калібру 152 та 122 міліметри.

«По позиціях українських військових біля Водяноговорог випустив 40 снарядів калібру 152 міліметри, 40 снарядів калібру 122 міліметри та 55 мін калібру 120 міліметри. Крім того, під час обстрілу противник застосував реактивні системи залпового вогню РСЗВ БМ-21 «Град», здійснивши 65 пострілів», – йдеться у повідомленні.

Раніше речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник повідомив Радіо Свобода, що один український військовослужбовець загинув, восьмеро поранені внаслідок обстрілу бойовиками позицій українських сил під Водяним.

В угрупованні «ДНР» на своїх сайтах заявили, що українські силовики 20 березня «зробили спробу прориву позицій сил «ДНР» на південній ділянці фронту» поблизу Пікуз (колишнє Комінтернове). За повідомленням, внаслідок сутички були поранені троє бойовиків.

Останнім часом у низці місцевостей на лінії зіткнення на Донбасі сталося помітне загострення бойових дій, яке не припинилося й попри чергові домовленості, досягнені у Тристоронній контактній групі. І українські силовики, і сепаратисти заперечують свою вину. Сторони конфлікту звинувачують одна одну у порушеннях і провокаціях.