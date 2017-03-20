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20 Березень 2017, Київ 18:00
Новини | Міжнародні

У Росії активістові додали два роки ув’язнення за дезорганізацію роботи в’язниці

Сергій Мохнаткін під час суду 2014 року

Сергій Мохнаткін під час суду 2014 року

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У Росії активіста Сергія Мохнаткіна, що відбуває покарання у колонії суворого режиму, засудили до двох років позбавлення волі додатково – його визнали винним у дезорганізації роботи виправного закладу, повідомила у фейсбуці активіст Катерина Башилова.

За повідомленням, Мохнаткін у відповідь оголосив голодування на знак протесту.

У прокуратурі Архангельської області Росії, де Мохнаткін нині перебуває в колонії, підтвердили російському агентству «Інтерфакс», що термін Мохнаткіна в колонії суворого режиму тепер закінчиться через 2 роки і 6 місяців, рахуючи від 20 березня.

Сергія Мохнаткіна засудили до чотирьох років і шести місяців позбавлення волі 2014 року, визнавши його винним у нападі на двох працівників поліції під час акції протесту в Москві у грудні 2013 року. Його адвокати кажуть, що в березні 2016-го активіста жорстоко побили охоронці, коли він відмовився їхати до слідчого ізолятора без письмової вказівки про це, внаслідок чого йому зламали хребці. Слідство заявило, що Мохнаткін ударив працівника колонії і порушив її діяльність. За напад на охоронця Мохнаткіну додали до вироку 11 місяців ув’язнення, нині його також засудили за другим звинуваченням у порушенні діяльності колонії.

Обидва додаткові вироки зараховуються Мохнаткіну паралельно.

Сергій Мохнаткін став відомим після того, як 2010 року його теж засудили до двох років і шести місяців позбавлення волі за напад на працівника міліції під час іншого опозиційного мітингу. Тоді він став першим у Росії, кого президент (на той час Дмитро Медведєв) помилував (за два тижні до закінчення терміну) без визнання вини самим засудженим.

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