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20 Березень 2017, Київ 18:01
Новини | Події

До Авдіївки хочуть побудувати ЛЕП з підконтрольної українській владі території – міністерство

Пошкоджений внаслідок обстрілів будинок в Авдіївці, лютий 2017 року

Пошкоджений внаслідок обстрілів будинок в Авдіївці, лютий 2017 року

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Міністерство з питань тимчасово окупованих територій планує побудувати до Авдіївки лінію електропередач з підконтрольної українській владі території.

«У зв’язку з постійним знеструмленням, буде побудовано лінію електропередачі з підконтрольної території. Роботи триватимуть до 20 травня», – йдеться у повідомленні міністерства в Twitter.

Від лютого про обстріли Авдіївки повідомляється практично щодня, також регулярно повідомляється про знеструмлення міста. 14 березня внаслідок бойових дій сталося пошкодження лінії електропередач, було припинено електропостачання Авдіївки. Електрики в місті, де живе близько 22 тисяч людей, не було майже дві доби.

Минулого тижня виникла подібна ситуація. Українські військові тоді звинуватили в обстрілах проросійських бойовиків. Ті, в свою чергу, заявили, що військові ЗСУ пошкодили обстрілами ЛЕП, яка живить Донецьку фільтрувальну станцію та Авдіївський коксохімічний завод.

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