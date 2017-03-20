До Авдіївки хочуть побудувати ЛЕП з підконтрольної українській владі території – міністерство

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій планує побудувати до Авдіївки лінію електропередач з підконтрольної українській владі території.

«У зв’язку з постійним знеструмленням, буде побудовано лінію електропередачі з підконтрольної території. Роботи триватимуть до 20 травня», – йдеться у повідомленні міністерства в Twitter.

Від лютого про обстріли Авдіївки повідомляється практично щодня, також регулярно повідомляється про знеструмлення міста. 14 березня внаслідок бойових дій сталося пошкодження лінії електропередач, було припинено електропостачання Авдіївки. Електрики в місті, де живе близько 22 тисяч людей, не було майже дві доби.

Минулого тижня виникла подібна ситуація. Українські військові тоді звинуватили в обстрілах проросійських бойовиків. Ті, в свою чергу, заявили, що військові ЗСУ пошкодили обстрілами ЛЕП, яка живить Донецьку фільтрувальну станцію та Авдіївський коксохімічний завод.