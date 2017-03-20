Директор ФБР США підтвердив факт розслідування контактів штабу Трампа з Росією

Директор Федеральної служби безпеки США Джеймз Комі підтвердив на слуханні в Конгресі, що нині триває розслідування контактів передвиборчого штабу нинішнього президента США Дональда Трампа з посадовцями з Росії.

Як сказав він на слуханні в комітеті у справах розвідки Палати представників, він не може надати подробиць цього розслідування, доки воно триває.

Трансляцію слухання веде в перекладі російською мовою проект Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода «Настоящее время».

Цей комітет веде власне розслідування звинувачень щодо можливого втручання Росії в перебіг виборчої кампанії у США минулого року – одне з кількох, яке нині провадять різні органи Конгресу.

Протягом перших двох місяців на посаді президента США Дональда Трампа і його помічників переслідують звинувачення, що ґрунтуються на матеріалах американських спецслужб, щодо можливого втручання Росії в перебіг виборчої кампанії і, зокрема, щодо контактів працівників штабу Трампа з послом Росії у США і, можливо, іншими російськими представниками. Преса у США писала, що ФБР веде розслідування з цього приводу, але досі це не було підтверджено офіційно.

У січні спецслужби США оприлюднили доповідь про те, що, за їхніми висновками, «кампанію впливу» для втручання у президентські вибори у США наказав здійснити президент Росії Володимир Путін.