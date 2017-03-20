Суд у Криму провів засідання у справі українського активіста Балуха – правозахисниця

У підконтрольному Кремлю Роздольненському суді анексованого Криму 20 березня відбулося друге судове засідання по суті над українським активістом Володимиром Балухом. Про це проекту Радіо Свобода Крим.Реалії повідомила координатор Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник.

«Засідання відбулося, незважаючи на те, що в деяких кримських установах 20 березня оголошено вихідним днем», – сказала вона.

За словами правозахисниці, під час засідання заслуховували свідчення двох понятих, які були присутні при обшуку в будинку Володимира Балуха 8 грудня 2016 року. «Їхні свідчення підтверджують позицію захисту про те, що під час обшуку була маса процесуальних порушень», – заявила Скрипник.

Наступне засідання призначили на початок квітня, більш конкретної дати очікують пізніше.

17 березня справу кримського активіста Володимира Балуха почали розглядати в підконтрольному Кремлю кримському суді по суті.

На початку лютого російський правозахисний центр «Меморіал» визнав активіста політв'язнем і закликав негайно його звільнити.

Співробітники російської ФСБ затримали Балуха вранці 8 грудня 2016 року. За повідомленням його дружини, співробітники російської ФСБ з'явилися з обшуками в село Серебрянка Роздольненського району Криму. Обшуки проводилися протягом чотирьох годин в будинках Балуха і його матері. Співробітники ФСБ заявили, що на горищі будинку, де живе Володимир Балух, виявлені 90 патронів і кілька тротилових шашок.

Підконтрольна Кремлю влада Криму вимагала від Володимира Балуха зняти встановлену 29 листопада на стіні власного будинку табличку «Вулиця Героїв Небесної сотні, 18».

За словами Балуха, він пов’язує справу зі своєю проукраїнською позицією, яку він висловлював відкрито – на території його будинку на флагштоку весь цей час майорів державний прапор України.