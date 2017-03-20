Апеляційний суд залишив під арештом фігуранта справи про викрадення депутата Гончаренка

Апеляційний суд Одеської області залишив у силі рішення суду першої інстанції про арешт на 2 місяці, до 25 квітня, депутата райради з Одещини Олександра Кушнарьова. Про це Радіо Свобода повідомив його адвокат Пахарадін Хасуєв.

Захисник зазначив, що засідання проходило «напружено» упродовж майже чотирьох годин, але суддівська колегія «уважно заслухала аргументи сторін захисту і обвинувачення».

15 березня рішення про продовження арешту ухвалене щодо Анатолія Слободяника — іншого фігуранта справи про спробу викрадення народного депутата-одесита Олексія Гончаренка.

Депутат Лиманської районної ради (Одеська область) від «Опозиційного блоку» Олександр Кушнарьов є батьком загиблого 2 травня 2014 року в Будинку профспілок на Куликовому полі в Одесі «антимайданівця» Геннадія Кушнарьова.

Анатолій Слободянник — військовий у відставці, представник Одеської обласної Спілки ветеранів силових структур.

За підозрою в замовленні та організації викрадення депутата від «Блоку Петра Порошенка» Гончаренка 25 лютого Приморський районний суд Одеси заарештував їх на два місяці без права внесення застави.

Апеляцію на запобіжний захід в Апеляційному суді Одеської області почали розглядати 10 березня. Адвокат Анатолія Слободяника — Іван Прилепський — клопотав про звільнення підзахисного під особисте зобов’язання. Сам Слободяник назвав справу «виставою, зробленою брудною людиною».

На засіданні 10 березня сторона обвинувачення заявила про розсекречені матеріали слідчих дій, проведених СБУ та прокуратурою. Суддівська колегія ухвалила рішення перенести розгляд апеляційної скарги для вивчення нових обставин справи.

23 лютого правоохоронні органи повідомили про викрадення народного депутата від БПП Олексія Гончаренка. Через кілька годин у прокуратурі повідомили, що він перебуває у «безпечному місці».

Пізніше сам Гончаренко заявив, що знадобилося інсценування його викрадення, щоб поліція змогла впіймати осіб, які хотіли це зробити насправді.

Генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що викрадення Гончаренка готували для помсти за події 2 травня 2014 року в Одесі.