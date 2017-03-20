Щонайменше 14 людей поранені внаслідок аварійної посадки літака в Південному Судані

Щонайменше 14 людей були поранені у Південному Судані внаслідок аварійної посадки літака авіакомпанії South Supreme Airlines 20 березня в аеропорту північно-західного міста Вау.

За повідомленнями, всього на борту літака перебували 44 пасажири. Точної інформації щодо долі решти людей наразі немає.

Спочатку були побоювання, що інші пасажири могли загинути, але співробітник авіакомпанії згодом заявив виданню National Courier, що ніхто не загинув.

Про причини аварійної посадки не повідомляють, але, за даними працівників аеропорту, літак сідав в умовах поганої погоди і поганої видимості.

На фото у соцмережах видно зруйнований літак у диму.