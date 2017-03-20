Директор АНБ США відкинув заяви з оточення Трампа щодо шпигування за президентом

Директор Агентства національної безпеки США Майк Роджерз на слуханні в Конгресі різко відкинув твердження посадовців адміністрації президента Дональда Трампа, ніби АНБ просило аналогічний орган у Великій Британії шпигувати за Трампом.

На слуханні в комітеті у справах розвідки Палати представників він наголосив, що такий крок суперечив би давній домовленості між спецслужбами США, Британії, Канади, Австралії й Нової Зеландії, що відома як «П’ять очей» і чинна вже десятки років.

Раніше це твердження, висловлене днями, вже відкинули у британському Центрі урядового зв’язку, як називається там аналог АНБ США, видавши для цього спеціальну заяву, це твердження також заперечували британські посадовці, які називали його абсурдним.

Раніше в понеділок на цьому слуханні директор Федеральної служби безпеки США Джеймз Комі заявив, що його спецслужба не має ніякої інформації на підтримку інших тверджень президента Дональда Трампа, про прослуховування його приватного офісу під час виборчої кампанії. Також, сказав він, такої інформації не має й Міністерство юстиції США, яке попросило його повідомити про це.

Джеймз Комі також підтвердив на цьому слуханні, що нині триває розслідування контактів передвиборчого штабу нинішнього президента США Дональда Трампа з посадовцями з Росії. Він додав, що не може надати подробиць цього розслідування, доки воно триває.

Комітет у справах розвідки Палати представників є одним із принаймні п’яти комітетів у Конгресі, які ведуть власне розслідування звинувачень щодо можливого втручання Росії в перебіг виборчої кампанії у США минулого року.

Протягом перших двох місяців на посаді президента США Дональда Трампа і його помічників переслідують звинувачення, що ґрунтуються на матеріалах американських спецслужб, щодо можливого втручання Росії в перебіг виборчої кампанії і, зокрема, щодо контактів працівників штабу Трампа з послом Росії у США і, можливо, іншими російськими представниками. Преса у США писала, що ФБР веде розслідування з цього приводу, але досі це не було підтверджено офіційно.

У січні спецслужби США оприлюднили доповідь про те, що, за їхніми висновками, «кампанію впливу» для втручання у президентські вибори у США наказав здійснити президент Росії Володимир Путін.