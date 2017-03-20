У Києві у 2016 році поклали понад 200 кілометрів асфальту на 84 дорогах – Кличко

У Києві за минулий рік поклали понад 200 кілометрів асфальту на 84 дорогах, а це п’ята частина того, що було відремонтовано в усій країні. Про це у коментарі Радіо Свобода заявив мер Києва Віталій Кличко.

Він зазначив, що на ці 200 кілометрів асфальту витратили 1,5 мільярда гривень.

За його словами, у Києві 1667 кілометрів доріг, 80% із них не відповідають сучасним критеріям. Часто доводиться ремонтувати ті автошляхи, термін експлуатації асфальту на яких закінчився 20-30 років тому, говорить Кличко.

Він зазначив, що КМДА має намір за п’ять років вирішити цю проблему.

«Зараз весняне загострення, ми готуємось, кидаємо усі сили. У цьому році заплановано відремонтувати 300 кілометрів доріг. Дуже амбітні плани, але можу сказати, що за всю історію такими темпами дороги не ремонтувались», – сказав мер Києва.

У березні працівники відділу організації дорожнього руху Нацполіції Києва провели позапланове обстеження доріг. Вони перевірили 418 кілометрів вулиць та доріг. За результатами перевірки поліцейські відправили 23 інформаційні листи та 55 вимог (приписів) керівництву Київської міської державної адміністрації й іншим посадовим особам міських підприємств та організацій.

Крім того, правоохоронці склали 11 протоколів про адміністративні правопорушення на посадових осіб дорожньо-комунальних організацій через порушення стандартів забезпечення безпеки дорожнього руху.