Торік депутат Ар’єв отримав понад 5 тисяч євро за роботу в ПАРЄ – #Точно

Народний депутат України, член фракції «Блок Петра Порошенка» Володимир Ар’єв отримав компенсацію за роботу в Парламентській асамблеї Ради Європи 5323 євро. Така інформація міститься в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, повідомляє #Точно, проект Радіо Свобода.

До своєї електронної декларації парламентар Володимир Ар’єв, окрім цього, вніс заробітну плату 152409 гривень та кошти на забезпечення депутатської діяльності 169871 гривень. Його дружина – Наталія Фіцич – задекларувала роялті від приватного підприємства «Графіт» 86079 гривень, дохід від підприємницької діяльності 81000 та 121000 гривень, спонсорство виробництва відеопрограми 110 000 гривень.

Родина Ар’єва має готівкою 68000 доларів та 2530000 гривень, активів у дорогоцінних (банківських) металах 601 051 гривень, а також на банківському рахунку 2223 євро.

Серед цінного рухомого майна зазначений коштовний швейцарський годинник Breguet Type XXI, два автомобілі Mercedes-Benz ML 350 CDI (2012 року випуску) та Mercedes-Benz GLK 350 (2009 року випуску).

Народний депутат України Володимир Ар’єв наразі очолює постійну делегацію у ПАРЄ. Ця асамблея є одним з двох головних статутних органів Ради Європи та консультативним органом, що складається з представників парламентів усіх держав-членів.