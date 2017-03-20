Штаб: сьогодні на Донбасі загинули 3 українських військових, 8 поранені

У штабі АТО заявляють, що сьогодні в зоні бойових дій на Донбасі загинули троє українських військовослужбовців, вісім поранені.

У прес-центрі штабу не уточнюють, де саме військові зазнали втрат.

За даними штабу, сьогоднівранці біля населеного пункту Водяне відбулось бойове зіткнення з підтримуваними Росією бойовиками, згодом вони застосували важке озброєння – реактивну систему залпового вогню БМ-21 «Град», артилерію калібру 152 та 122 міліметри.

Також на донецькому напрямку в районі Авдіївки сепаратисти обстріляли позиції українських військових з кулеметів великого калібру, а згодом використовували танк, додають в штабі.

На луганському напрямку по позиціях біля Троїцького сепаратисти вели вогонь з мінометів калібру 82 та 120 міліметрів, автоматичних гранатометів та кулеметів, зазначають українські військові.

В угрупованні «ДНР» на своїх сайтах заявили, що українські силовики 20 березня «зробили спробу прориву позицій сил «ДНР» на південній ділянці фронту» поблизу Пікуз (колишнє Комінтернове). За повідомленням, внаслідок сутички були поранені троє бойовиків.

Останнім часом у низці місцевостей на лінії зіткнення на Донбасі сталося помітне загострення бойових дій, яке не припинилося й попри чергові домовленості, досягнені у Тристоронній контактній групі. І українські силовики, і сепаратисти заперечують свою вину. Сторони конфлікту звинувачують одна одну у порушеннях і провокаціях.