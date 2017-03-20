Іран: верховний керівник розкритикував економічну політику президента напередодні виборів

Верховний керівник Ірану аятола Алі Хаменеї розкритикував економічну політику президента країни і його уряду і заявив, що вона не виправдала сподівань і що Іранові потрібна нова «економіка спротиву».

За його словами, така «економіка спротиву» має передбачити заходи для самозабезпечення економіки Ірану, на противагу політиці відкриття країни міжнародній торгівлі й інвестиціям, яку веде президент Хасан Роугані.

Як сказав Хаменеї у зверненні з нагоди традиційного іранського нового року, свята Новруз, уряд Роугані здійснив позитивні кроки, але додав: «Вони не справдили сподівань народу, і моїх теж». За словами верховного керівника, він «душею відчуває страждання людей незаможних, представників нижчих класів, особливо через високі ціни, безробіття й нерівність».

Така критика президента пролунала напередодні чергових виборів у травні.

Консерватори на чолі з Хаменеї вже не раз критикували президента з різних причин, зокрема, за умови ядерної угоди, за якою з Ірану почали знімати економічні санкції і яка мала привести до економічного зростання країни.

Роугані у своєму зверненні з нагоди Новрузу наголосив, навпаки, на економічних досягненнях свого уряду і закликав до дотримання прав людини.

У нинішній системі влади Ісламської Республіки Іран найвищим посадовцем країни, якого обирає зі своїх лав вузьке коло консервативного ісламського духовенства, є верховний керівник (рагбар), слово якого є вирішальним у встановленні курсу країни. Президент Ірану, що обирається на прямих виборах, виконує деякі з функцій, звичних для голови держави в інших країнах, і сам очолює свій уряд, у якому немає посади прем’єра, але його політичні повноваження відносно обмежені.