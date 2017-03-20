Суд зняв з Марушевської звинувачення щодо преміювання на 500 гривень

Малиновський районний суд міста Одеси зняв з колишньої голови Одеської митниці Юлії Марушевської звинувачення щодо преміювання самої себе на суму 500 гривень.

Сама Марушевська під час засідання наголошувала на тому, що збіг термін, упродовж якого суд має право притягати осіб до відповідальності за такі адміністративні правопорушення, та на тому, що документ, який вона підписала, був перевірений на законність представниками внутрішньої безпеки Державної фіскальної служби.

«Я завжди намагалася самостійно підходити до розгляду документів... На той час я вже певний час була керівником митниці і неодноразово підписувала накази про преміювання, підготовлені відповідними підрозділами і оскільки жодного разу прецеденту появи необумовлених прізвищ не було, то я його, звісно, переглянула, але в жодному разі не шукала там свого прізвища», – пояснила Марушевська.

Прокурор Олександр Кіч заявив, що не вбачає в діях Марушевської корупційної складової, а лише перебільшення повноважень, і попросив суддю закрити справу.

«Враховуючи те, що долучене до матеріалів положення про преміювання передбачає, що преміювання начальника митниці може здійснюватися винятково головою ДФС, вважаю, що під час підписання цього наказу, в частині преміювання себе, Марушевська вийшла за межі повноважень, а отже, у її діях відсутній склад адміністративного правопорушення. Тому вважаю, що справа підлягає закриттю», – заявив Кіч.

Суддя, розглянувши позиції сторін, задовольнив клопотання прокурора і закрив справу, знявши з Марушевської усі звинувачення.

Юлію Марушевську звинувачували у корупції, а саме у тому, що під час роботи керівником Одеській митниці вона виписала сама собі премію розміром у 500 гривень до свята 8 березня.

Юлія Марушевська очолювала Одеську митницю від жовтня 2015 року. У листопаді минулого року вона заявила про те, що йде з посади. Причиною відставки стала, за її словами, «відсутність політичної волі у президента України та прем’єр-міністра завершити проект реформування митниці».

3 березня у Юлії Марушевської відбувся обшук. Тоді у Генпрокуратурі заявили, що відомство розслідує дії чиновників Одеської митниці з листопада 2015 року до листопада 2016 року через підозру «в можливій попередній змову в інтересах третіх осіб, що могли дозволити занижувати вартість товарів для розмитнення».