Генштаб України: російські військові навчання в Криму є незаконними

У Генеральному штабі Збройних сил України заявляють, що будь-які навчання, які відбуваються на території анексованого Криму, є незаконними. Про це у коментарі проекту Радіо Свобода, сайту Крим.Реалії сказав офіцер управління зі зв’язків з громадськістю Генштабу Владислав Селезньов.

«За цими навчаннями і відповідними структурами, уповноваженими проводити такого роду діяльність, ми спостерігаємо. Ми робимо це тому, що навчання проходять на тимчасово окупованій Російською Федерацією території і до них залучено велику кількість повітряно-десантних військ Збройних Сил Росії», – заявив Селезньов.

Він також додав, що «в Генеральному штабі України є перелік планів оперативного реагування на будь-які виклики, які можуть статися з боку Росії, незалежно від місця їх виникнення».

«Наші аналітики прораховують можливі ризики і після цього вносяться корективи в плани бойової підготовки підрозділів і здійснюється відповідний контроль за цими заходами», – додав Селезньов.

У Криму 20 березня на полігоні Опук почалися командно-штабні навчання ВДВ Росії з бойовою стрільбою. У Міністерстві оборони Росії заявили, що навчання проводиться «відповідно до плану бойової підготовки аеромобільних військ». У навчаннях беруть участь понад 2,5 тисячі російських десантників.