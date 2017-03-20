Унаслідок вибуху у столиці Іраку загинули принаймні 23 людини

У столиці Іраку Багдаді поліція і медики повідомляють про не менш ніж 23 загиблих і 45 поранених унаслідок вибуху авта з вибухівкою.

Вибух був здійснений увечері в торговельному кварталі на південному заході міста.

Відповідальності за цей напад іще ніхто на себе не взяв. Раніше схожі напади в Багдаді здійснювало угруповання «Ісламська держава».

Напад стався в час, коли триває наступ урядових військ Іраку та їхніх союзників за підтримки повітряних ударів міжнародної коаліції під проводом США на досі утримувані бойовиками «Ісламської держави» частини міста Мосула на півночі країни. В понеділок бої тривали біля Старого міста в Мосулі на західному березі річки Тигр.