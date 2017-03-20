Савченко не підтвердила участь у стрільбах із бойовиками «ДНР» – уточнення

Народний депутат України Надія Савченко в розмовах зі Службою безпеки України не підтвердила інформацію про свою участь у спільних із бойовиками угруповання «ДНР» стрільбах на окупованій території Донбасу, уточнив телеканал «112 Україна», який раніше подав повідомлення протилежного змісту.

Як мовиться у спростуванні на сайті телеканалу, цитату голови СБУ Василя Грицака було подано некоректно, і насправді він повідомив, що Надія Савченко не підтвердила оприлюднених у засобах інформації фактів про її участь у таких стрільбах.

Сама Савченко раніше вже заперечувала повідомлення про нібито таку її участь, яке надрукувало російське бульварне видання «Комсомольская правда».

Надія Савченко відвідала окуповані частини Донбасу наприкінці лютого, за її власними словами, нелегальними шляхами, якими курсує «контрабанда». У зв’язку з цим, а також повідомленнями про ймовірні заклики Савченко на адресу українських військ до непокори владі, СБУ веде перевірку.