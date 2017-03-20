Семена: готовий до будь-якого результату в справі про заклики до сепаратизму

Кримський журналіст Микола Семена, якого російська влада звинувачує у закликах до сепаратизму, заявляє, що він готовий до будь-якого результату в його справі, яка розглядається в анексованому Криму.

«Я готовий і до гіршого результату, що суд винесе вирок про моє ув’язнення до п’яти років. Але в той же час, я думаю, що все-таки практика російських судів якось повинна бути більш лібералізована, вони повинні розуміти, що не потрібно вже в Росії плодити політичних в’язнів. Я думаю, що суд може врахувати це і можливо визначить якийсь термін, але умовний», – розповів журналіст у коментарі проекту Радіо Свобода, сайту Крим.Реалії.

Також він зазначив, що у нього «не було ні найменшого наміру закликати до порушення територіальної цілісності Росії», в чому його звинувачують.

«Жила б вона (Росія – ред.) сама по собі і не чіпала б нас, ніхто б її не чіпав. Все-таки це (те, в чому його звинувачують – ред.) заклик не до порушення територіальної цілісності Російської Федерації, оскільки її порушила сам Рада Федерації Росії, приєднавши до себе територію Криму. А це заклик до відновлення цілісності і Російської Федерації, і України як сусідніх держав», – сказав журналіст Микола Семена.

У підконтрольному Кремлю Залізничному райсуді Сімферополя 20 березня перенесли на 3 квітня розгляд справи кримського журналіста, автора Радiо Свобода Миколи Семени. Захист клопотав про забезпечення доступності й гласності судового процесу. Перед початком слухань Семена заявив журналістам, що не визнає провини.

Справа стосовно Миколи Семени була порушена навесні минулого року. За версією звинувачення, журналіст порушив російське законодавство в статті про блокаду Криму з української сторони. Сам Семена наполягає, що реалізовував своє право на «свободу вираження поглядів».

Захист Миколи Семени, Міжнародна і Європейська федерації журналістів, а також офіс представника ОБСЄ з питань свободи слова закликали ФСБ Росії випустити журналіста з Криму на лікування, але позитивної відповіді вони не отримали.

Міністерство закордонних справ України висловило стурбованість переслідуванням громадян України в анексованому Криму і закликало припинити тиск, зокрема і на Миколу Семену.