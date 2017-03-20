У США помер банкір Дейвід Рокфеллер у віці 101 року

У США на 102-му році життя помер уві сні банкір Дейвід Рокфеллер, останній представник свого покоління відомої родини промисловців, політиків і банкірів, підтвердив речник його родини.

Він був онуком співзасновника нафтогазової компанії Standard Oil, що дала початок низці сучасних енергетичних велетнів, Джона Рокфеллера-старшого і наймолодшим із шести дітей (п’яти синів і дочки) Джона Рокфеллера-молодшого.

Займаючись підприємництвом і доброчинністю, Дейвід Рокфеллер мав значний вплив, але ніколи не домагався офіційних політичних посад, на відміну від свого брата Нельсона Рокфеллера, колишнього губернатора штату Нью-Йорк, який короткий час був також віце-президентом США.

Серед його численних здобутків – ініціатива, що привела до будівництва двох веж-хмарочосів Всесвітнього торговельного центру у Нью-Йорку, що були знищені терактами 2001 року.

1940 року він отримав ступінь доктора економічних наук. Після служби в армії під час Другої світової війни Дейвід Рокфеллер став будувати кар’єру, просуваючись щаблями керівництва банку Chase, після його об’єднання з іншим – Chase Manhattan (нині це частина банку JPMorgan Chase). 1961 року він став президентом цього банку, а 1969-го – головою його правління і директором.

1981 року Дейвід Рокфеллер відійшов на спокій у віці 65 років після 35-річної кар’єри.

Уранці в понеділок, коли про його смерть іще не було відомо, журнал Forbes оприлюднив щорічний перелік мільярдерів світу, в якому Дейвід Рокфеллер був 581-м зі статками у 3 мільярди 300 мільйонів доларів.

За деякими повідомленнями, за життя він роздав на доброчинність близько 2 мільярдів доларів. За доброчинну діяльність Дейвід Рокфеллер отримав 1998 року Президентську медаль свободи – найвищу цивільну нагороду у США.