США: Трамп знову розкритикував ядерну угоду з Іраном

Президент США Дональд Трамп вкотре розкритикував ядерну угоду міжнародної спільноти з Іраном про обмеження ядерної програми Тегерана в обмін на поступове зняття санкцій.

Як заявив він делегації прем’єр-міністра Іраку Хайдара аль-Абаді, що прибула до Вашингтона з візитом, «ніхто не може зрозуміти», чому попередній президент Барак Обама підписав цю угоду з боку США.

За словами Трампа, він обговорить питання Ірану з делегацією Іраку.

Крім того, сказав він, буде обговорюватися «вакуум влади», що, за його словами, виник після захоплення значних частин території Іраку бойовиками екстремістського угруповання «Ісламська держава».

Трамп також заявив, що США, на його думку, «взагалі не мали б» входити в Ірак.

Візит аль-Абаді до Білого дому відбувається в час, коли Трамп готує велику зустріч представників 68 держав, де мають обговорити посилення боротьби проти «Ісламської держави».

Різке посилення боротьби з цим угрупованням і знищення «радикального ісламського тероризму» були серед передвиборчих обіцянок Трампа.