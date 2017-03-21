На Донбасі загинули троє, поранені 12 українських воїнів – штаб

У зоні бойових дій 20 березня загинули троє, поранені 12 українських військових, повідомляє штаб української воєнної операції на Донбасі. За цими даними, підтримувані Росією бойовики здійснили 60 обстрілів позицій українських військових на всіх оперативних напрямках.

Як інформує штаб АТО, найскладніша ситуація була на Маріупольському напрямку. Зокрема, під Водяним опорні пункти українських морських піхотинців спершу атакувала піхота бойовиків, а після цього сепаратисти застосували реактивні системи «Град» і важку артилерію.

В угрупованні «ДНР» заявляють, що це українські військові атакували позиції бойовиків у районі населеного пункту Пікузи (який бойовики далі називають радянською назвою Комінтернове), але змушені були відступити. Також сепаратисти наводять значно більші дані про втрати Збройних сил України, а інформацію про своїх убитих чи поранених не подають.

Також в угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» звинувачують українських військових в обстрілах околиць Донецька і села Калинове Луганської області.

Останнім часом у низці місцевостей на лінії зіткнення на Донбасі сталося помітне загострення бойових дій, яке не припинилося й попри чергові домовленості, досягнені у Тристоронній контактній групі. І українські силовики, і сепаратисти заперечують свою вину. Сторони конфлікту звинувачують одна одну у порушеннях і провокаціях.